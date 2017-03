In Saarbrücken haben rund 4.000 Menschen gegen den Bundesparteitag der rechtsextremen NPD protestiert.

Die Kundgebung stand unter dem Motto "Bunt statt Braun" und verlief nach Angaben eines Polizeisprechers friedlich. Unter den Demonstranten war auch Saarlands CDU-Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer. Sie sagte, man müsse die Zivilgesellschaft stärken, damit sie sich konsequent gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus wende. Bereits am Vormittag hatten kleinere Gruppen von NPD-Gegnern versucht, die Zufahrtswege zur Veranstaltung zu behindern. Die rund 200 Delegierten gelangten erst verspätet zu dem Tagungsort in der Innenstadt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.



Im sachsen-anhaltischen Dessau-Roßlau beteiligten sich rund 2.500 Menschen an einer Menschenkette gegen Rechtsextremismus.

Anlass war ein Aufmarsch von rund 130 Neonazis.