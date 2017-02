Saarland CDU drängt auf Fortsetzung der großen Koalition

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Ministerpräsidentin des Saarlands (dpa/ picture alliance / Harald Tittel)

Wenige Wochen vor der Landtagswahl im Saarland hat Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer von den Sozialdemokraten ein Signal zur Fortsetzung der großen Koalition gefordert.

Man habe gemeinsam hervorragende Regierungsarbeit geleistet, sagte die CDU-Politikerin in einer Fernsehdebatte. Die SPD-Spitzenkandidatin Rehlinger lehnte es ab, ein mögliches Bündnis mit Linkspartei und Grünen auszuschließen. Es komme auf das Votum der Wähler an, meinte Rehlinger. Die Abstimmung im Saarland am 26. März ist Auftakt für weitere Landtagswahlen in diesem Jahr; es folgen im Mai Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen.