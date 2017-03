Die saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer von der CDU will noch in dieser Woche erste Kontakte mit der SPD zur Fortsetzung der Großen Koalition knüpfen.

Zuerst werde beschlossen, den Sozialdemokraten offiziell die Gespräche anzubieten, erklärte Kramp-Karrenbauer am Abend in Saarbrücken. Anschließend könnten erste informelle Unterredungen aufgenommen werden. Dabei werde es darum gehen, zunächst über Inhalte zu reden und später dann über Ressortverteilung und Personen. Die CDU hatte die Landtagswahl gestern überraschend deutlich gewonnen.



Bundeskanzlerin Merkel verlangte von der SPD eine klare Koalitionsaussage für die Bundestagswahl. Angesichts der Ergebnisse in dem kleinsten deutschen Flächenstaat müssten sich die Sozialdemokraten überlegen, wie sie sich positionierten.