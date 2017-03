Im Saarland wollen die bisherigen Regierungspartner CDU und SPD in der kommenden Woche die Verhandlungen über eine Fortsetzung ihrer Koalition aufnehmen.

Wie beide Parteien in Saarbrücken mitteilten, beginnt die erste Verhandlungsrunde am 7. April. Mitte Mai soll nach dem nun vereinbarten Zeitplan der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden. CDU und SPD regieren das Saarland seit 2012.



Bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag hatte die CDU von Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer deutlich zugelegt und war klar vor der SPD stärkste Kraft geworden. Im Landtag vertreten sind auch die Linkspartei und die AfD.