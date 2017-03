Im Saarland wollen CDU und SPD über die Fortsetzung ihrer Koalition verhandeln.

Die Vorstände der beiden Parteien sprachen sich am Abend bei Sitzungen in Saarbrücken einstimmig dafür aus. Es wird erwartet, dass die Gespräche noch in dieser Woche beginnen. Die Christdemokraten unter Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer hatten die Landtagswahl am Sonntag klar gewonnen. Die Sozialdemokraten blieben zweitstärkste Kraft. Im neuen Saarbrücker Landtag sind außerdem die Linke und die AfD vertreten.