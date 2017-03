Im Saarland haben CDU und SPD den Weg für Koalitionsverhandlungen frei gemacht.

Die Vorstände der beiden Parteien sprachen sich am Abend bei Sitzungen in Saarbrücken einstimmig dafür aus, über die Fortsetzung des bisherigen Regierungsbündnisses zu beraten. Es wird erwartet, dass die Gespräche noch in dieser Woche beginnen. - Die Christdemokraten hatten die Landtagswahl gestern klar gewonnen.



Bundeskanzlerin Merkel verlangte von der SPD eine klare Koalitionsaussage für die Bundestagswahl. Angesichts der Ergebnisse im Saarland müssten sich die Sozialdemokraten überlegen, wie sie sich positionierten. Die SPD lehnt eine Festlegung weiterhin ab. Generalsekretärin Barley erklärte, man werde ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf ziehen.