Das Amtsgericht Saarlouis hat einen 23-Jährigen nach einem tödlichen Autounfall zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt.

Der Saarländer war im vergangenen August mit seinem Wagen in eine Gruppe Jugendlicher gerast. Ein 14-Jähriger kam ums Leben, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Der Richter sprach den Fahrer wegen fahrlässiger Tötung, vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung schuldig. Er verwies in seiner Begründung auf den präventiven Aspekt des Urteils sowie auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe.



Dieser hatte heute früh ein Urteil des Kölner Landgerichts zu einem illegalen Autorennen mit tödlichem Ausgang teilweise aufgehoben. Die Strafen der beiden Fahrer waren zur Bewährung ausgesetzt worden. Nun muss der Fall vor einer anderen Kammer neu verhandelt werden. Den jungen Männern könnte damit doch noch eine Gefängnisstrafe drohen.