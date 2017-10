Im saarländischen Ottweiler haben erstmals Beschäftigte eines katholischen Krankenhauses gestreikt.

Etwa zwei Dutzend Personen versammelten sich am Morgen vor der Marienhausklinik, um bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege zu fordern. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte zu dem Warnstreik aufgerufen. In der evangelischen und der katholischen Kirche gilt im Arbeitsrecht der sogenannte Dritte Weg. Löhne und Gehälter werden dabei in paritätisch besetzten Kommissionen ausgehandelt. Streiks sind nach diesem Arbeitsrecht nicht erlaubt.