Der Erfolg der CDU bei der Landtagswahl im Saarland ist nach Ansicht der Parteispitze vor allem auf die klare Koalitionsaussage der Partei zurückzuführen.

Die Wähler hätten die Große Koalition im Saarland als ein Bündnis gesehen, das gute Arbeit leiste, betonte die Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin Merkel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der saarländischen Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer in Berlin. Die CDU habe sich im Wahlkampf klar zu den Ergebnissen der Regierungszeit bekannt. Kramp-Karrenbauer sprach von einem Votum des Vertrauens und erklärte, es sei ein Stimmungsumschwung zu spüren gewesen als die SPD den Weg für ein Bündnis mit der Linkspartei geöffnet habe. Dies sei auch ein Signal an den Bund.



Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis ist die CDU mit 40,7 Prozent stärkste Kraft im Landtag in Saarbrücken geblieben. Die SPD kam auf 29,6 und die Linke auf 12,9 Prozent. Erstmals vertreten ist die AfD, die 6,2 Prozent erreichte. Grüne, FDP und Piraten scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde.