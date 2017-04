Rund einen Monat nach der Wahl im Saarland kommt heute erstmals der neue Landtag zusammen.

Auf dem Programm der konstituierenden Sitzung in Saarbrücken steht die Wahl des Landtagspräsidenten. CDU und SPD verfügen in dem neu gewählten Parlament über 41 von 51 Sitzen. Die Verhandlungen beider Parteien zur Bildung einer großen Koalition dauern an und gehen heute in die dritte Runde. Die neue Landesregierung soll Mitte Mai stehen, die Wahl von Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer ist für den 17. Mai geplant. Deren Partei, die CDU, hatte bei den Wahlen Ende März 40,7 Prozent der Stimmen geholt, die SPD 29,6 Prozent.