Vier Wochen nach der Landtagswahl im Saarland hat sich der neue Landtag konstituiert.

Fraktionsübergreifend und einstimmig wählten die Abgeordneten in Saarbrücken den CDU-Abgeordneten Meiser zum Landtagspräsidenten. Meiser hatte das Amt bereits in der vergangenen Legislaturperiode inne. Die Eröffnungsrede als Alterspräsident hielt der AfD-Landesvorsitzende Dörr. Er verzichtete nach eigenen Worten bewusst auf eine parteipolitische Rede.



Über die neue Landesregierung wird noch verhandelt. CDU und SPD sprechen heute in dritter Runde über eine Fortsetzung der großen Koalition. Die Wahl von Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer -CDU- ist für den 17. Mai geplant.