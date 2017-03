Das Ergebnis der Landtagswahl im Saarland wird von CDU-Politikern als Bestätigung für Bundeskanzlerin Merkel interpretiert.

Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer habe Merkel in der Europa- und Flüchtlingspolitik stets unterstützt, sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende Laschet im Deutschlandfunk. Jetzt komme es darauf an, sich von Umfragen und Stimmungen nicht verrückt machen zu lassen. Der SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Schulz sagte in Berlin, die SPD werde als Partei nach vorne schauen und einen langen Atem beweisen.



Mit Blick auf Vorwahlbefragungen plädierte der Politikwissenschaftler Niedermayer ebenfalls im Deutschlandfunk dafür, deren Ergebnisse auch in der Woche vor der Abstimmung zu veröffentlichen. Wähler hätten das Recht darauf, alle notwendigen Informationen für ihre Entscheidung zu bekommen. Zwar hätten solche Umfragen zweifelsohne einen Einfluss auf das Wahlergebnis - allerdings könne man nicht sagen, dass eine Partei davon im Besonderen profitiere, meinte Niedermayer. - Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis ist die CDU mit 40,7 Prozent stärkste Kraft im Landtag in Saarbrücken geblieben. Die SPD kam auf 29,6 und die Linke auf 12,9 Prozent. Erstmals vertreten ist die AfD, die 6,2 Prozent erreichte. Grüne, FDP und Piraten scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde.