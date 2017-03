Das Saarland will Wahlkampf-Auftritte ausländischer Politiker unterbinden.

Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer kündigte in Saarbrücken an, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um dies durchzusetzen. Die CDU-Politikerin berief sich auf Paragraf 47 des Aufenthaltsgesetzes. Demnach habe jedes Bundesland die Möglichkeit, die politische Betätigung von Ausländern zu untersagen, wenn das friedliche Zusammenleben gefährdet sei. Die CDU-Politikerin betonte, innertürkische Konflikte hätten in Deutschland nichts zu suchen. Das Saarland werde nicht warten, bis der Bund die Fragen grundlegend regle oder gar eine EU-weite Vorgehensweise gefunden sei. Im Saarland finden am 26. März Landtagswahlen statt.



Bundesinnenminister de Maizière erklärte, die Bundesregierung plane kein Verbot für Wahlkampf-Auftritte von türkischen Politikern. Deutschland sei stark genug, eine öffentliche Debatte auszuhalten, sagte der CDU-Politiker bei der abschließenden Sitzung der Deutschen Islamkonferenz. Es gebe aber Grenzen. De Maizière rief die Türkei dazu auf, Migranten in Deutschland nicht aufzuwiegeln. Die Integrationserfolge der vergangenen Jahrzehnte dürften nicht gefährdet werden.