Das Saarland will als erstes Bundesland Wahlkampf-Auftritte ausländischer Politiker untersagen.

Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer sagte in Saarbrücken, sie werde nicht warten, bis der Bund die Fragen grundlegend regle. Innertürkische Konflikte hätten in Deutschland nichts zu suchen. Die CDU-Politikerin berief sich auf das Aufenthaltsgesetz. Dies erlaube, politische Betätigung von Ausländern zu untersagen, wenn das friedliche Zusammenleben gefährdet sei. Nach Angaben der Landesregierung sind derzeit allerdings keine Auftritte türkischer Politiker geplant. In dem Bundesland wird am 26. März ein neuer Landtag gewählt.



Nordrhein-Westfalen lehnte ein generelles Redeverbot ab. Ministerpräsidentin Kraft erklärte, man werde auch weiterhin Wahlkampf-Auftritte von türkischen Regierungsmitgliedern im Einzelfall betrachten. Ähnlich äußerte sich Schleswig-Holstein.