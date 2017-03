Der SPD-Vorsitzende Schulz sieht im Ausgang der Landtagswahl im Saarland kein Signal für die Bundespolitik.

Mit dem prominenten Linken-Fraktionschef Lafontaine gebe es dort eine besondere Situation, die sich auf kein anderes Bundesland und erst recht nicht auf den Bund übertragen lasse, sagte Schulz in Berlin. Das Wahlergebnis sei daher auch keine Absage an eine mögliche Zusammenarbeit mit der Linkspartei. Schulz fügte hinzu, die SPD habe einen langen Atem. CDU-Politiker bewerteten das gute Abschneiden ihrer Partei als Bestätigung für die Politik der Union. Hessens Ministerpräsident Bouffier sagte, die Entzauberung des Kanzlerkandidaten Schulz habe begonnen. Die Linke forderte die SPD auf, sich vor der Bundestagswahl klar zu einem Politikwechsel in Deutschland zu bekennen. Der AfD-Vorsitzende Meuthen erklärte, der Anspruch seiner Partei sei höher als das erzielte Ergebnis.



Im Saarbrücker Landtag sind künftig vier Parteien vertreten. Die CDU wurde mit 40,7 Prozent stärkste Kraft, die SPD kam auf 29,6, die Linke auf 12,9 und die AfD auf 6,2 Prozent. Grüne, FDP und Piraten scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde.