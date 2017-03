Der Ausgang der Landtagswahl im Saarland hat nach Ansicht des stellvertretenden Bundesvorsitzende der SPD, Stegner, keine Auswirkungen auf weitere Wahlen in diesem Jahr.

Stegner sagte im Deutschlandfunk, die Situation sei im Saarland völlig anders als in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt gehe es für die Sozialdemokraten weiter nach oben. Auf Bundesebene werde man bis zuletzt darum kämpfen, stärkste Partei zu werden. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Laschet, wertete das Wahl-Ergebnis als Bestätigung der Unionspolitik. Der Sieg der CDU habe gezeigt, dass man sich von Stimmungen und Umfragen nicht verrückt machen lassen dürfe, sagte er ebenfalls im Deutschlandfunk.



Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis wurde die CDU im Saarland mit 40,7 Prozent der Stimmen stärkste Kraft und verbesserte sich um fünfeinhalb Prozentpunkte. Die SPD errang 29,6 Prozent und verlor ein Prozent. Die Linke gab gut 3 Punkte ab und kam auf 12,9 Prozent. Als vierte Partei zieht die AfD mit 6,2 Prozent ins Parlament ein. Die Grünen scheiterten mit 4 Prozent, die FDP mit 3,3 und die Piraten mit 0,7 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde.