Die saarländische SPD-Spitzenkandidatin Rehlinger empfiehlt ihrer Partei das Gesprächsangebot der CDU zur Fortsetzung der großen Koalition anzunehmen.

Die Sozialdemokraten seien schließlich angetreten, um Regierungsverantwortung zu übernehmen, sagte Rehlinger am Abend in Saarbrücken. Zuvor hatte Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer von der CDU erklärt, noch in dieser Woche sollten erste Kontakte zur SPD geknüpft werden. Dann solle zunächst über einen Zeitrahmen gesprochen werden. - Die Christdemokraten hatten die Landtagswahl gestern überraschend deutlich gewonnen.



Bundeskanzlerin Merkel verlangte von der SPD eine klare Koalitionsaussage für die Bundestagswahl. Angesichts der Ergebnisse im Saarland müssten sich die Sozialdemokraten überlegen, wie sie sich positionierten.