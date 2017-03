SPD-Chef und Kanzlerkandidat Schulz hat sich enttäuscht zum Wahlergebnis im Saarland geäußert.

In Berlin sagte er, es sei heute sicher kein schöner Abend für die SPD, auch für ihn persönlich nicht. Die CDU habe die Wahl eindeutig gewonnen, da gäbe es nichts zu beschönigen. Kanzleramtsminister Altmaier sprach von einem großartigen Vertrauensbeweis für Kramp-Karrenbauer. Es sei ein Ergebnis, das der CDU Mut mache. Die Bundesvorsitzende der Linken, Kipping, kommentierte das Ergebnis mit Blick auf das Abschneiden der SPD. Sie sagte, in Saarbrücken habe der Schulz-Zug offensichtlich nicht gehalten. Grünen-Chef Özdemir rief seine Partei zum Kampf gegen die Große Koalition auf. Das Wahlergebnis im Saarland zeige, die Alternative zu den Grünen sei eine "GroKo". Der FDP-Vorsitzende Lindner zeigte sich über das Abschneiden seiner Partei enttäuscht. Man habe selbstverständlich auf ein kleines politisches Wunder an der Saar gehofft.