Im Saarland wird ein neuer Landtag gewählt.

Rund 800.000 Bürger sind dazu aufgerufen, über die 51 Mandate im Landesparlament und damit über die künftige Regierungskonstellation zu entscheiden. Seit 2012 regiert Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer von der CDU in einer Koalition mit der SPD das kleinste deutsche Flächenland.



Im Landtag von Saarbrücken sind auch die Linkspartei, die Grünen und die Piratenpartei vertreten. Jeder Wähler hat nur eine Stimme. Damit wird gleichzeitig die Landes- und eine der drei Wahlkreislisten gewählt.



Vor der Bundestagswahl am 24. September finden im Mai außerdem noch in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen Wahlen statt.