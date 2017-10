Der diesjährige Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments geht an die Opposition in Venezuela und dort inhaftierte politische Gefangene.

Das teilte Parlamentspräsident Tajani in Straßburg mit. Tajani betonte, mit der Auszeichnung wolle man der Nationalversammlung in Venezuela den Rücken stärken und vor allem die Arbeit von Parlamentspräsident Borges würdigen. Die Situation in Venezuela sei gravierend, erklärte Tajani. Es fehle vielerorts an Wasser, Lebensmitteln und Strom. Viele Menschen seien ihrer Grundrechte beraubt. Tajani richtete einen Appell an die verfeindeten politischen Lager in Venezuela und rief beide Seiten zum Dialog auf.



Mit dem Sacharow-Preis würdigt das Europa-Parlament Persönlichkeiten und Institutionen, die sich besonders für Menschenrechte und den Schutz von Minderheiten, die Achtung des Völkerrechts und die geistige Freiheit einsetzen. Die Auszeichnung ist mit 50.000 Euro dotiert.