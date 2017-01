Sachsen AfD entschuldigt sich nach Rauswurf eines Reporters

Uwe Wurlitzer, Generalsekretär der AfD in Sachsen (Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild)

Der Generalsekretär der sächsischen AfD, Wurlitzer, hat sich bei einem Journalisten entschuldigt, der vom Landesparteitag ausgeschlossen worden war.

Wurlitzer sagte der "Sächsischen Zeitung", die Parteimitglieder müssten beim Umgang mit den Medien noch professioneller werden und gelassener reagieren. Der Landesparteitag in Klipphausen hatte den Redakteur der "Sächsischen Zeitung" am Samstag Nachmittag auf Antrag eines Delegierten ausgeschlossen. Zur Begründung wurden angebliche Hetzartikel angeführt.



Brandenburgs AfD-Landesvorsitzender Gauland will seine Ämter in Partei und Fraktion aufgeben. Er wolle sich auf die Bundestagswahl konzentrieren, sagte er der "Bild"-Zeitung. Gauland ist auch stellvertretender Bundesvorsitzender seiner Partei.