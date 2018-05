Am Grenzdenkmal Hötensleben an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze wird heute an die Errichtung des DDR-Grenzregimes und dessen Folgen erinnert.

Wie die Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt mitteilte, soll der Menschen gedacht werden, die aufgrund des Beginns der Zwangsaussiedlungen aus dem Sperrgebiet vor 66 Jahren ihre Heimat verloren, Leid und Unrecht erfuhren oder getötet wurden. Erwartet werden zu der nach eigenen Angaben bundesweit einzigen Gedenkstunde anlässlich dieses Jahrestags die Bürgermeister der umliegenden Städte in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen.

