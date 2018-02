Hochbelasteter Schlamm wird für zahlreiche Anrainer des Flusses Ehle in Sachsen-Anhalt zum Problem.

Auch das Grundwasser könnte betroffen sein. Das erfuhren die Anwohner auf einer Informationsveranstaltung in dem Ort Egeln etwa 30 Kilometer südwestlich von Magdeburg, wie Deutschlandfunk-Korrespondent Christoph Richter berichtet (Audio-Link). Im Boden wurden dort große Mengen krebserregender Chlorverbindungen gefunden. Es wird vermutet, dass es sich um Industrie-Altlasten aus DDR-Zeiten und auch schon aus den 1930er Jahren handelt. Das Land Sachsen-Anhalt hat eine Taskforce gegründet, die das Problem nun angehen soll.



Das Wasser in Brunnen nahe des Flusses ist so stark belastet, dass es zur Zeit nicht verwendet werden darf, auch nicht zum Wässern der Gärten. Alle Grundstücke in dem Gebiet sollen jetzt noch einmal mit einzelnen Bodenproben näher untersucht werden.