Sachsen-Anhalts Kultusminister Tullner, CDU, hat die Inklusion an den Schulen für gescheitert erklärt.

Tullner sagte dem Magazin "Der Spiegel", er sei davon überzeugt, dass es Kinder mit Förderbedarf gebe, die in Förderschulen besser betreut werden könnten als in einer Regelklasse. Die Uno-Behindertenrechtskonvention werde in Deutschland einseitig interpretiert. In dem Dokument sei von Zugang zu Bildung und von Teilhabe an der Gesellschaft die Rede. In Deutschland habe man daraus gemacht, dass alle Kinder dieselbe Schule besuchen müssen. Sowohl Schüler als auch Lehrer seien beim gemeinsamen Unterricht derzeit in manchen Situationen überfordert. - Der Minister hatte kürzlich ein Konzept vorgestellt, mit dem er das Netz an Förderschulen stärken will.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.