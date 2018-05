Sachsen-Anhalts Generalstaatsanwaltschaft warnt vor immer länger dauernden Bearbeitungszeiten bei Fällen von Kinder- und Jugendpornografie.

Vorgesehene Fristen hätten deshalb im vergangenen Jahr in zunehmendem Maß nicht mehr eingehalten werden können, teilte die Justizbehörde in Naumburg mit. Als Gründe führen die Juristen neben der längeren Bearbeitungsdauer angesichts gestiegener Datenmengen fehlendes Personal an. Um die Bearbeitungsfristen wieder zu verkürzen, müsse die Zahl der Mitarbeiter im Bereich der technischen Auswertung der Datenspeicher aufgestockt werden. Zudem seien Weiterqualifizierungen nötig.



Das Landesinnenministerium wies die Darstellungen zurück. Die Polizeibehörden unternähmen erhebliche Anstrengungen mit Blick auf die personelle und auch technische Ausstattung, hieß es. Eine neue Auswertungssoftware ermögliche etwa die sofortige strafrechtliche Bewertung des Datenmaterials. Die Auswertungszeit habe teilweise um 50 Prozent reduziert werden können. Zudem widersprach das Ministerium der Warnung vor Verjährungen. Im gesamten Zeitraum von 2017 bis heute bestehe eine Verjährungsgefahr nicht.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.