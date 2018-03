Der AfD-Politiker Poggenburg will den Vorsitz der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt zum Ende dieses Monats aufgeben.

Auch als Landesvorsitzender wolle er zurücktreten, teilte der Fraktionsvorstand in Magdeburg mit. Poggenburg wolle auf diese Weise "Druck von Partei und Fraktion" nehmen, hieß es. Medienberichten zufolge hatten die AfD-Abgeordneten sich gestern in einer geheimen Vertrauensabstimmung mehrheitlich gegen ihren Vorsitzenden gestellt. Grund sollen Beschwerden aus den Kreisverbänden über eine Rede Poggenburgs beim Politischen Aschermittwoch in Sachsen gewesen sein. Er hatte in Deutschland lebende Türken als "Kümmelhändler" und "Kameltreiber" verunglimpft. Die Kreisverbände registrierten daraufhin vermehrte Austritte und zurückgezogene Mitgliedsanträge.

