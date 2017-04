Die Identität des zu Wochenbeginn im sächsischen Dorfhain gefundenen Toten ist geklärt.

Es handele sich um einen 21-jährigen Iraker, der im vergangenen Jahr misshandelt worden war, teilte die Polizei in Dresden mit. Das habe ein Abgleich von Fingerabdrücken ergeben. Der Obduktion des Leichnams zufolge sei der 21-Jährige im Januar 2017 ohne Einwirkung äußerer Gewalt erfroren.



Der Iraker war im Mai 2016 in einem Supermarkt in Arnsdorf im Landkreis Bautzen von vier Deutschen angegriffen worden. Die Männer zerrten ihn gegen seinen Willen aus dem Laden und banden ihn mit Kabelbindern an einen Baum.



Ende Dezember 2016 erhob die Staatsanwaltschaft Görlitz gegen die vier Männer Anklage wegen Freiheitsberaubung. Die Verhandlung gegen sie ist für den kommenden Montag am Amtsgericht Kamenz angesetzt.



