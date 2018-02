Die sächsische Stadt Freiberg will den Zuzug von Flüchtlingen vorerst stoppen.

Im Stadtrat gab es nach Angaben einer Sprecherin eine deutliche Mehrheit für einen entsprechenden Antrag. Begründet wird der Vorstoß mit einer "außergewöhnlich hohen Zuwanderung" und den daraus folgenden Problemen bei der Integration. Oberbürgermeister Krüger von der SPD soll nun beim Freistaat Sachsen den Erlass einer befristeten Zuzugsbeschränkung beantragen.



Freiberg handele nach dem Vorbild von Salzgitter, Delmenhorst, Wilhelmshaven und Cottbus, hieß es.



Krüger sagte zur Begründung, man habe in Freiberg "ein Maß erreicht", bei dem man handeln müsse. "Der angestrebte Zuzugsstopp ist kein Nein zu Flüchtlingen, sondern ein Nein zur Asylpolitik des Landkreises."



Der Aufnahmestopp soll laut Antrag für vier Jahre gelten, ursprünglich waren zwei Jahre angedacht. Die Fraktionen von SPD und CDU hatten vor Beginn der heutigen Sitzung des Stadtrats die Änderung eingebracht. In Freiberg wohnen rund 2.000 Flüchtlinge und Asylsuchende. Krüger zufolge sind das fünf Prozent der Einwohner der Stadt und zugleich rund 70 Prozent der Asylsuchenden im Kreis Mittelsachsen.



Vor kurzem stoppte die brandenburgische Landesregierung nach zwei Messerangriffen durch minderjährige Migranten in Cottbus bis auf Weiteres den Zuzug von Flüchtlingen in die Stadt.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.