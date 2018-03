Im sächsischen Wurzen haben zwei Vermummte eine junge Frau aus Eritrea angegriffen und beleidigt.

Wie die Polizei heute in Leipzig mitteilte, sollen die Männer die 19-Jährige am vergangenen Freitag geschlagen und getreten haben. Die im siebten Monat schwangere Frau sei in einem Krankenhaus ambulant behandelt worden. Der Staatsanwaltschaft zufolge übernahm das Staatsschutzdezernat der Polizeidirektion Leipzig die Ermittlungen in dem Fall.



In Berlin hatte sich zuvor Bundesjustizminister Maas entsetzt über Angriffe auf Flüchtlinge geäußert. Es gelte, sich jeder Form von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus entschieden entgegenzustellen. Laut Bundesinnenministerium wurden im vergangenen Jahr mehr als 2.200 Angriffe auf Flüchtlinge und Flüchtlingsunterkünfte registriert.

