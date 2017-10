Nach der Rücktrittserklärung des sächsischen Ministerpräsidenten Tillich geht die Debatte innerhalb der CDU über ihre politische Ausrichtung weiter.

Der Fraktionsvorsitzende im sächsischen Landtag, Kupfer, sagte im Deutschlandfunk, die CDU sei in den vergangenen Jahren nach links geschwenkt. Wenn man wieder in die Mitte wolle, sei es logisch, dass man ein Stück nach rechts rücken müsse. Er habe die Hoffnung, dass jetzt auch in Berlin ein Umdenken passiere. Man müsse Politik für das Land und insbesondere für die Bürger Deutschlands machen. Tillichs Rücktritt wird auch als Reaktion auf den Erfolg der AfD bei der Bundestagswahl in Sachsen gewertet. Nachfolger soll der sächsische CDU-Generalsekretär Kretschmer werden. Er will heute in der Fraktion sprechen. Zudem steht eine weitere Neubesetzung an, weil Kultusministerin Kurth bereits kurz nach der Wahl ebenfalls ihren Rücktritt erklärt hatte.



Politiker anderer Parteien kritisierten die Entscheidung für Kretschmer. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Zschocke betonte, dieser stehe für den Rechtskurs der CDU, mit dem sie bei der Bundestagswahl gescheitert sei. Der Vorsitzende der nicht im Landtag vertretenen FDP, Zastrow, forderte Neuwahlen für Sachsen.