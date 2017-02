Sachsen Terroralarm in Chemnitz

Polizeieinsatz wegen Terroralarms in Chemnitz (Haertelpress/dpa)

Wegen eines Terroralarms hat die Polizei in der sächsischen Stadt Chemnitz gestern Abend ein Wohnhaus gestürmt.

Dabei soll es eine Festnahme gegeben haben. Weitere Einzelheiten wurden noch nicht mitgeteilt. Medienberichten zufolge waren Elite-Kräfte des Landeskriminalamts an dem Einsatz beteiligt. Die Ermittlungen werden von der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe geleitet. Ein Sprecher kündigte nähere Informationen für heute an.