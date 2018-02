Die AfD in Sachsen hat den Fraktionschef Urban zum neuen Landesvorsitzenden gewählt.

Eine große Mehrheit des Mitgliederparteitags in Hoyerswerda bestimmte ihn zum Nachfolger der bisherigen Landeschefin Petry. Diese war im September aus der AfD ausgetreten. Es gab keinen Gegenkandidaten. Urban erklärte, er sei kein Vertreter des rechten Randes in der AfD. Es würden aber alle Strömungen in der Partei gebraucht.

