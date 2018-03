Vier Tage nach dem Säure-Anschlag auf den Finanzvorstand der RWE-Tochter Innogy in Haan bei Düsseldorf gibt es immer noch keinen Durchbruch bei den Ermittlungen.

Polizisten sprachen heute erneut mit dem Opfer, wie die Staatsanwaltschaft in Wuppertal mitteilte. Die Mord-Kommission ermittelt weiter in alle Richtungen - dazu zählt auch, ob der Manager Opfer einer Verwechslung geworden sein könnte. Am kommenden Wochenende sollen im Umfeld des Tatorts Anwohner befragt werden.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.