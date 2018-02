Unter dem Motto "Alles unter Kontrolle" finden heute bundesweit zahlreiche Aktionen zur Internet-Sicherheit statt.

Anlass ist der "Safer Internet Day", der jährlich in der zweiten Februarwoche im mehr als 100 Ländern stattfindet. In diesem Jahr geht es um die Frage, wie selbstbestimmt und souverän man sich in Zeiten von Hassbotschaften, Falschmeldungen und Mobbing im Netz bewegt. Zu einer zentralen Veranstaltung an einer Berliner Schule wird Bundesfamilienministerin Barley erwartet. Die Aktionen in Deutschland koordiniert eine EU-Initiative.

