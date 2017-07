Frankreichs Präsident Macron hat auf einem westafrikanischen Gipfeltreffen zur gemeinsamen Bekämpfung des Terrorismus aufgerufen.

Paris müsse zusammen mit seinen regionalen Partnern Terroristen, Verbrecher und Mörder vernichten, sagte Macron in Bamako. Er ist dort Gast des sogenannten G5-Sahel-Treffens, an dem neben Gastgeber Mali auch Burkina Faso, Mauretanien, Niger und Tschad teilnehmen. Es wird erwartet, dass die Staaten eine neue multinationale Eingreiftruppe zur Bekämpfung von Islamisten und organisierter Kriminalität in der Region auf den Weg bringen.



Vor Beginn des Treffens veröffentlichte eine mit Al-Kaida verbündete Dschihadistengruppe ein Video mit sechs Geiseln, darunter auch eine Französin.