Deutschland und Frankreich wollen fünf afrikanische Staaten in der Sahel-Zone im Bereich der Sicherheit mit Material und Ausbildung unterstützen.

Das kündigten Verteidigungsministerin von der Leyen und ihr französischer Kollege Le Drian in Berlin an. In der Sahel-Zone werde auch die Sicherheit Europas verteidigt, hieß es. Vor allem der Norden Malis und die angrenzenden Gebiete gelten als Rückzugsgebiet für Rebellen und islamistische Terroristen. Von dort machen sich zudem zahlreiche Flüchtlinge auf den Weg nach Europa.