Der französische Präsident Macron hat ein hartes Vorgehen gegen Terrorgruppen im Sahelgebiet angemahnt.

Der Kampf sei noch nicht gewonnen, sagte Macron in der Hauptstadt des Niger, Niamey. In den kommenden Monaten seien deutliche militärische Erfolge nötig. Frankreich und Deutschland unterstützen die sogenannten G5-Staaten dabei, in der Region eine gemeinsame Truppe mit etwa 5.000 Soldaten im Anti-Terror-Kampf aufzubauen. Dazu gehören Niger, Burkina Faso, Mali, Mauretanien und Tschad.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.