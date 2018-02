Der hohe Beratungsbedarf beim Thema Islamismus stellt die zentrale "Beratungsstelle Radikalisierung" zunehmend vor Probleme.

Das vom Bundesamt für Flüchtlinge und Migration koordinierte Hilfsangebot hat Schwierigkeiten, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Obwohl die Länder ihr Personal in den vergangenen Monaten aufgestockt ätten, sei die Arbeitsbelatung immer noch hoch, sagte der Leiter der Beratungsstelle, Endres. In Zusammenarbeit mit den Hochschulen werde nun eine einheitliche Aus- und Fortbildung für die Berater angestrebt.



Die Berater unterstützen Familien, in denen sich Jugendliche radikalen Islamisten anschließen wollen oder dies bereits getan haben. Bundesweit werden derzeit knapp 2200 Fälle bearbeitet.

