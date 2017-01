Salafisten-Szene Gericht verurteilt Männer wegen Kirchen-Einbrüchen

Sie brachen mehrfach in Kirchen ein, um Geld für den bewaffneten Dschihad in Syrien zu sammeln. Nun hat das Kölner Landgericht die acht Männer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Einige Mitglieder der Bande hätten immer stärker mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sympathisiert.