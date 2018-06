Christoph Simon, 1972 in der Schweiz geboren, besuchte er in Bern die Swiss Jazz School, seither steckt die Welt in seinen Figuren und die Musik in seinen Sätzen. 2014 und 2015 wurde er gleich zweimal in Folge Schweizer Meister im Poetry Slam, danach entdeckte er die Bühne auch als erzählender Satiriker und Kabarettist. Simons Bühnentexte tauchen tief ein in den Alltag von Studenten-WGs, in beispielhafte Eheszenen und allzu menschliche Freundeskreise. Mittlerweile ein Markenzeichen geworden ist auch seine leise Zurückhaltung auf der Bühne. Seit 2018 tourt er mit seinem dritten Soloprogramm ,Der Richtige für fast alles’ durch die Schweiz und durch Deutschland.

Am 5. Mai präsentierte er beim Preisträgerabend des Salzburger Stiers seine ebenso tiefgründigen, wie humovollen und feinsinnigen Texte zum ersten Mal auf Hochdeutsch und begeisterte damit das gesamte Publikum. Ein Mitschnitt aus dem Steintorvarieté Halle.