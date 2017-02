Sammelabschiebung Proteste am Münchner Flughafen

Protest gegen die geplante Sammelabschiebung nach Afghanistan am Münchner Flughafen (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Am Münchner Flughafen haben mehrere Dutzend Menschen gegen die Abschiebung von etwa 50 Afghanen protestiert.

Zu der Aktion hatte der Bayerische Flüchtlingsrat aufgerufen. Die abgelehnten Asylbewerber sollen am Abend nach Kabul geflogen werden. Es ist die dritte Sammelabschiebung seit Ende vergangenen Jahres. Mehrere Bundesländer lehnen eine Beteiligung ab. Aus ihrer Sicht ist Afghanistan kein sicheres Land.



Das Bundeskabinett hatte am Vormittag Maßnahmen für die schnellere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber beschlossen. Teil des geplanten Gesetzes ist auch die Möglichkeit, Handys von Flüchtlingen ohne Ausweis vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zur Feststellung ihrer Identität durchsuchen zu lassen. Zudem sollen als gefährlich eingestufte Asylbewerber mit dem neuen Gesetz leichter in Abschiebehaft genommen werden können.