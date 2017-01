Sandstrände im Sperrgebiet Zypern und die Perspektive der Wiedervereinigung

"Zypern-Verhandlungen an kritischem Punkt", "Zypern-Lösung in Reichweite" - so lauteten einige Überschriften der vergangenen Wochen. Nachdem sich die Parteien in diesem Konflikt über Jahrzehnte unversöhnlich gegenüberstanden, was der Insel schon den Beinamen "Friedhof der Diplomatie" einbrachte, scheint es nun Bewegung zu geben.

Von Manfred Götzke und Leila Knüppel