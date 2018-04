Im Streit um die Sanierung bei Opel sind die Beschäftigten am Nachmittag zu einer Protestkundgebung am Standort Eisenach aufgerufen.

Thüringens Ministerpräsident Ramelow, Die Linke, will eine Rede halten und am Demonstrationszug teilnehmen. Opel versucht unter dem Druck seines Mutterkonzerns PSA, Kosten zu senken. Die Peugeotgruppe will die Tariferhöhung von 4,3 Prozent für dieses Jahr nicht bezahlen. Außerdem ist ein Stellenabbau angekündigt, alleine in Eisenach soll die Hälfte der 1.800 Mitarbeiter gehen.



PSA-Chef Tavares rechnet nicht mit einem schnellen Abschluss der Sondierungsverhandlungen für die deutschen Opel-Werke. Dies werde noch einige Wochen dauern, erklärte der Manager bei einem Aktionärstreffen des Autokonzerns in der Nähe von Paris.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.