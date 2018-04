Im Streit um die Sanierung bei Opel haben Beschäftigte am Standort Eisenach protestiert.

Auf einer Kundgebung wandten sie sich gegen einen drohenden Stellenabbau. Thüringens Ministerpräsident Ramelow rief Unternehmens- und Arbeitnehmervertreter zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf.



Opel versucht unter dem Druck seines Mutterkonzerns PSA, Kosten zu senken. Die Peugeot-Gruppe will die Tariferhöhung von 4,3 Prozent für dieses Jahr nicht bezahlen. Außerdem ist ein Stellenabbau angekündigt, alleine in Eisenach soll die Hälfte der 1.800 Mitarbeiter gehen.



PSA-Chef Tavares rechnet nicht mit einem schnellen Abschluss der Sondierungsverhandlungen für die deutschen Opel-Werke. Dies werde noch einige Wochen dauern, erklärte der Manager bei einem Aktionärstreffen des Autokonzerns in der Nähe von Paris.

