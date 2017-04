Das Bombenattentat im russischen Sankt Petersburg mit zehn Toten ist von der Bundesregierung mit Bestürzung aufgenommen worden.

Bundeskanzlerin Merkel schrieb in einem Kondolenzbrief an den russischen Präsidenten Putin, sie veruteile den barbarischen Akt. Auch Bundesaußenminister Gabriel und Bundespräsident Steinmeier äußerten sich entsetzt und erklärten, sie fühlten mit den betroffenen Familien. US-Präsident Trump nannte den Anschlag eine "schreckliche Sache".



Die russischen Behörden nahmen Ermittlungen wegen Terrorverdachts auf. Zwei Personen wurden nach Informationen der Nachrichtenagentur Interfax zur Fahndung ausgeschrieben. Russische Medien veröffentlichten das Bild eines Verdächtigen mit Bart und schwarzem Hut. Nach Angaben der russischen Gesundheitsministerin Skworzowa gab es neben den zehn Toten mehr als 40 Verletzte. Die Bombe war am frühen Nachmittag in einem U-Bahn-Wagon explodiert. Laut Interfax handelte es sich um eine in einem Aktenkoffer versteckte Splitterbombe. In einer anderen U-Bahn-Station wurde eine weitere Bombe entdeckt und rechtzeitig entschärft. Sämtliche U-Bahnhöfe in Sankt Petersburg wurden zunächst geschlossen, inzwischen ist der Betrieb aber wieder aufgenommen. In ganz Russland wurden die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt.

Putin, der sich in Sankt Petersburg aufhält,sprach den Opfern seine Anteilnahme aus.