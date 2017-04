Nach dem Anschlag in der U-Bahn in Sankt Petersburg mit zehn Toten ermitteln die russischen Behörden wegen Terrorverdachts.

Man gehe aber auch anderen möglichen Spuren nach, teilte die zuständige Justizbehörde im Internet mit. Nach Angaben der russischen Gesundheitsministerin Skworzowa gab es neben den zehn Toten rund 40 Verletzte. Am Nachmittag hatte es in einem U-Bahn-Wagon eine Explosion gegeben. Die Agentur Interfax sprach von einer Splitterbombe, die sich in einem Aktenkoffer befunden habe. In einer anderen U-Bahn-Station wurde ein weiterer Sprengsatz entschärft. Auch darin fanden Experten Sprengstoff und Splitter. Russische Medien veröffentlichten das Bild eines Verdächtigen mit Bart und schwarzem Hut. Sämtliche U-Bahnhöfe in Sankt Petersburg wurden geschlossen. In ganz Russland wurden die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt.



Der russische Präsident Putin, der sich in Sankt Petersburg aufhält, sagte kurz nach der Detonation, man ziehe alle Möglichkeiten einschließlich eines Terror-Anschlags in Betracht. Er sprach den Opfern seine Anteilnahme aus. Bundesaußenminister Gabriel zeigte sich bestürzt über die Ereignisse. Man fühle mit den betroffenen Familien und den Menschen Russlands, sagte er in Luxemburg.