In der Metro von Sankt Petersburg hat es bei einer Explosion Tote und Verletzte gegeben.

Die Agenturen Tass und Interfax sprachen übereinstimmend von mindestens zehn Todesopfern. Sie beriefen sich auf das Katastrophenschutzministerium. Auf Bildern in sozialen Medien waren Verletzte auf einem Bahnsteig zu sehen. Der russische Präsident Putin bestätigte, dass es Tote und Verletzte gegeben habe. Putin, der sich gegenwärtig in Sankt Petersburg aufhält, sagte weiter, die Ursache für die Explosion sei noch unklar. Man ziehe alle Möglichkeiten in Betracht, auch Terrorismus. Den Angehörigen der Opfer sprach er seine Anteilnahme aus.



Der Metro-Betreiber sprach von einem Sprengsatz. In Berichten war von einer Splitterbombe die Rede. Laut Interfax wurden sämtliche Metro-Stationen geschlossen.



In der Vergangenheit hatte es mehrere Anschläge auf die U-Bahn in Moskau mit zahlreichen Toten gegeben. In St. Petersburg gab es bislang keine Anschläge.



Aktuelle Informationen erhalten Sie nach den Nachrichten in einer Sondersendung.



Wir halten Sie über einen Live-Ticker auf dem Laufenden.