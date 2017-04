Nach dem Bombenanschlag in der U-Bahn von Sankt Petersberg sind zehn der 14 Toten identifiziert worden.

Von den 49 Verletzten, die in Kliniken behandelt werden, befinden sich einige weiter in kritischem Zustand. Die Ermittler konzentrieren sich nach der Identifizierung des Selbstmordattentäters auf die Hintermänner. Ihren Angaben zufolge hatte der 22-jährige Mann aus Kirgistan einen russischen Pass. Wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete, soll er erst in diesem Jahr von einer islamistischen Organisation angeworben worden sein.



Der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums, Platzeck, kritisierte im Deutschlandfunk, dass nach dem Anschlag das Brandenburger Tor in Berlin nicht mit den russischen Farben angestrahlt wurde. Es gebe zwar die Regel, dass dies nur bei Partnerstädten und bei Städten mit besonderer Beziehung geschehe. Angsichts der vielen Weltkriegstoten im früheren Leningrad gebe es sehr wohl einen besonderen Bezug zu Sankt Petersburg, meinte der SPD-Politiker.