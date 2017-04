Bei einer Explosion in der Metro von Sankt Petersburg sind mehrere Menschen getötet worden.

Die Angaben der russischen Behörden über die Zahl der Todesopfer schwanken zwischen neun und zehn. Zahlreiche weitere Menschen seien verletzt worden, hieß es. Die Explosion ereignete sich am frühen Nachmittag in einem Waggon der Metro. Später verdichteten sich die Hinweise, dass es sich um einen Anschlag handelte. Die Agentur Interfax sprach von einer Splitterbombe, die sich in einem Aktenkoffer befunden habe. Eine Überwachungskamera habe einen Verdächtigen gefilmt. Die Sicherheitsbehörden konnten nach eigenen Angaben in einer anderen U-Bahnstation einen weiteren Sprengsatz entschärfen. Sämtliche U-Bahnhöfe in Sankt Petersburg wurden geschlossen. In ganz Russland wurden die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt.



Der russische Präsident Putin, der sich in Sankt Petersburg aufhält, sagte kurz nach der Detonation, man ziehe alle Möglichkeiten einschließlich eines Terror-Anschlags in Betracht. Er sprach den Opfern seine Anteilnahme aus. Bundesaußenminister Gabriel zeigte sich bestürzt über die Ereignisse. Man fühle mit den betroffenen Familien und den Menschen Russlands, sagte er in Luxemburg.