In Sankt Petersburg sind bei einer Explosion in der Metro mindestens zehn Menschen getötet worden.

Weitere 50 seien verletzt worden, teilten die Behörden mit. Präsident Putin, der sich gegenwärtig zu einem Besuch in der Stadt aufhält, sagte, die Ursache für die Explosion sei noch unklar. Man ziehe alle Möglichkeiten in Betracht, auch Terrorismus. Den Angehörigen der Opfer sprach er seine Anteilnahme aus.



In Berichten war von einer Splitterbombe die Rede, die in einem Waggon zwischen zwei Stationen explodiert sei. Laut Interfax wurde in einer Metro-Station ein weiterer, nicht explodierter Sprengsatz gefunden. Sämtliche U-Bahnhöfe in der Stadt seien geschlossen worden. In ganz Russland wurden die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt.



Die Bundesregierung zeigte sich bestürzt über die Ereignisse. Regierungssprecher Seibert sprach von furchtbaren Nachrichten. Das Mitgefühl gelte allen Betroffenen und ihren Familien.



